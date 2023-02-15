Общество 15 февраля 2023, 18:09 Этнологическая экспертиза стартовала в Мурманской области

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Этнологическая экспертиза, которая позволит оценить воздействие предприятия «Полярный литий» на жизнь коренных малочисленных народов, началась в Мурманской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалистам предстоит выяснить, как работа нового предприятия может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных народов области.

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Отмечается, что к исследованиям присоединятся ведущие научные институты и представители малочисленных народов.

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