15 февраля 2023, 18:09
Этнологическая экспертиза стартовала в Мурманской области
Этнологическая экспертиза, которая позволит оценить воздействие предприятия «Полярный литий» на жизнь коренных малочисленных народов, началась в Мурманской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Специалистам предстоит выяснить, как работа нового предприятия может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных народов области.
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Отмечается, что к исследованиям присоединятся ведущие научные институты и представители малочисленных народов.
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Народные промыслы
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