Названа дата проведения «Большого этнографического диктанта»

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант — 2021» пройдет в единый период 3–7 ноября в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru. Международная просветительская акция поможет оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Проведение шестого диктанта традиционно приурочено к Дню народного Единства. В нем смогут принять все желающие россияне и жители зарубежных стран. Акция пройдет на русском, английском, испанском и китайском языках.

Задания опубликуют в 00:01 час по московскому времени 3 ноября 2021 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Задачи оформят в виде текстов. В них буду содержаться 60 вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий составляет 100. На выполнение диктанта отводится 45 минут.

По окончании диктанта каждый участник получит личный результат, анализ ответов и сертификат с указанием набранных баллов в электронном виде.

В 2022 году автором текста для «Тотального диктанта» станет писательница Марина Степнова. Акция пройдет 9 апреля по всему миру.