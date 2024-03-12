Общество 12 марта 2024, 15:05 Этнограф Добровольская: обряд с сожжением чучела Масленицы не был общенациональным до 20 века

Читать 360tv в

Популярный масленичный обряд с сожжением чучела на самом деле можно считать советским новоделом. Ритуал не был общенациональным до 20 века, сообщила этнограф Варвара Добровольская в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, исконные традиции смазались после того, как Масленица стала в советское время праздником проводов зимы. Сейчас очень непросто установить, из каких именно регионов России пришел обычай сжигать чучело Масленицы.

Реклама

«В целом ряде регионов, например на русском Северо-Западе или в Калужской области, никогда такого чучела не жгли. Там были „огни“ — жгли костры, ходили с неким подобием факелов, пускали огненное колесо с горы», — отметила Добровольская.