Этнофестиваль «Алтаргана» перенесли на 2022 год из-за эпидобстановки

Власти Забайкальского края в очередной раз решили перенести XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана». Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в Забайкалье и в других регионах-участниках не самая радужная, написал «Царьград».

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев рассказал, что точная дата фестиваля пока не утверждена. Однако решение о его переносе поддержали все участники заседания, которое состоялось 6 июля.

Глава региона, в свою очередь, предложил провести некоторые онлайн-мероприятия, чтобы поддержать интерес к событию.