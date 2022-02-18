Этнодиктант на семи диалектах коренных народов напишут в ЯНАО

Жители ЯНАО первыми в России в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН, напишут этнодиктант. Пройдет это мероприятие 21 февраля, написало издание «Ямал-Медиа».

Всего на Ямале будут работать 37 площадок. Местным жителям предоставляется возможность написать этнодиктант на семи диалектах четырех языков: шурышкарском, приуральском и сургутском диалектах хантыйского, тундровом и лесном диалектах ненецкого, ижемском диалекте коми и селькупском языке.

«Цель — конечно, поднять интерес. Не только у простых носителей, а у всех жителей. Охватить как можно больше людей», — пояснил главный специалист Департамента по делам КМНС ЯНАО Григорий Лымар.

Попасть на мероприятие можно при предъявлении QR-кода. Также проверить свои знания можно будет и в интернете.