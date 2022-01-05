«Эти вещи готовились годами». Британскую MI6 обвинили в происходящем в Казахстане

Ситуацию с протестами в Казахстане можно сравнить с классическими государственными переворотами, в ней есть след британских спецслужб. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, повышение цен на топливо послужило лишь триггером к протестам. Митинги подготавливались годами, для специалистов эта ситуация не стала новой.

«Сейчас все быстро переквалифицируются из вирусологов в казаховедов, тенденция уже есть. Раз в неделю на радио мы делаем обзоры по политическому пространству, затрагиваем центральные азиатские республики. К этому все шло», — заявил Мартынов.

Директор считает, что к нынешней ситуации привели местные элиты и внешние «добрые люди». По его словам, Центральная Азия является объектом интересов Турции.

Специалист отметил, что в России не принято обращать внимание на страны бывшего СССР. «У нас игнорируется все, что происходит на постсоветском пространстве, считается неважным и второстепенным. А потом „никогда не было, и вот опять“, как говорил один деятель», — сказал Мартынов.

Политолог рассказал, что влияние на нынешнюю ситуацию оказала и британская спецслужба MI6, которую он назвал прямым куратором президента Турции Реджепа Эрдогана. Мартынов призвал российскую сторону брать практики иностранных спецслужб.

Мартынов сравнил происходящее на постсоветском пространстве с «хитрым гамбитом».

Не последнюю роль играет MI6, ему приписывают новую модернизацию идеи турецкого мира. Все это двигается масштабно, проекцией на всю Центральную Азию и даже на территорию некоторых национальных республик, которые пока еще входят состав РФ Алексей Мартынов политолог, директор Международного института новейших государств.

Он не уверен, что Россия будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана и помогать правительству.

«Про живущих там русских людей — кто хотел, тот уехал. Кто не захотел — живет там. Казахстан пошел по стопам киргизского сценария, мы давно об этом говорили», — заявил Мартынов.