«Эти вещи готовились годами». Британскую MI6 обвинили в происходящем в Казахстане
Ситуацию с протестами в Казахстане можно сравнить с классическими государственными переворотами, в ней есть след британских спецслужб. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, повышение цен на топливо послужило лишь триггером к протестам. Митинги подготавливались годами, для специалистов эта ситуация не стала новой.
«Сейчас все быстро переквалифицируются из вирусологов в казаховедов, тенденция уже есть. Раз в неделю на радио мы делаем обзоры по политическому пространству, затрагиваем центральные азиатские республики. К этому все шло», — заявил Мартынов.
Директор считает, что к нынешней ситуации привели местные элиты и внешние «добрые люди». По его словам, Центральная Азия является объектом интересов Турции.
Специалист отметил, что в России не принято обращать внимание на страны бывшего СССР. «У нас игнорируется все, что происходит на постсоветском пространстве, считается неважным и второстепенным. А потом „никогда не было, и вот опять“, как говорил один деятель», — сказал Мартынов.
Политолог рассказал, что влияние на нынешнюю ситуацию оказала и британская спецслужба MI6, которую он назвал прямым куратором президента Турции Реджепа Эрдогана. Мартынов призвал российскую сторону брать практики иностранных спецслужб.
Мартынов сравнил происходящее на постсоветском пространстве с «хитрым гамбитом».
Не последнюю роль играет MI6, ему приписывают новую модернизацию идеи турецкого мира. Все это двигается масштабно, проекцией на всю Центральную Азию и даже на территорию некоторых национальных республик, которые пока еще входят состав РФ
Он не уверен, что Россия будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана и помогать правительству.
«Про живущих там русских людей — кто хотел, тот уехал. Кто не захотел — живет там. Казахстан пошел по стопам киргизского сценария, мы давно об этом говорили», — заявил Мартынов.