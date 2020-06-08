«Эти мысли у нас давно», — признался парламентарий.

Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда очень маленький, особенно в условиях, когда многие люди перешли на удаленку. По словам законодателя, миллионы граждан сейчас находятся в подвешенном состоянии из-за последствий коронавируса. Поэтому и предлагается ввести минимальную оплату труда, чтобы работник имел более защищенные права.