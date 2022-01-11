«Эти люди не меняются» Юрист Ярмуш поддержала идею ужесточения наказания для педофилов

Юрист, адвокат Мария Ярмуш поддержала предложение уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец ввести пожизненный срок для людей, впервые осужденных за педофилию. Об этом написал RT.

Она отметила, что в последнее время количество подобных преступлений увеличилось, кроме того, часто их совершают повторно.

«В случае обнаружения такого человека и признания его виновным в суде в совершении преступлений в отношении детей, насильственных преступлений, имеющих сексуальный подтекст, его нужно изолировать от общества. Эти люди не меняются», — уверена Ярмуш.