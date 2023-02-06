Общество 06 февраля 2023, 17:42 Этери Тутберидзе наградили Орденом Александра Невского

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Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила Орден Александра Невского. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Отмечается, что Тутберидзе удостоили награды за вклад в подготовку спортсменов, которые добились высоких показателей и результатов на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

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Также Орденом Александра Невского были награждены Павел Буре и Владимир Славский.

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