06 февраля 2023, 17:42
Этери Тутберидзе наградили Орденом Александра Невского
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила Орден Александра Невского. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что Тутберидзе удостоили награды за вклад в подготовку спортсменов, которые добились высоких показателей и результатов на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.
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Также Орденом Александра Невского были награждены Павел Буре и Владимир Славский.
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Этери Тутберидзе
Олимпийские игры в Пекине - 2022
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