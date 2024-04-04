04 апреля 2024, 14:22
«Этажи»: средняя стоимость «квадрата» в московских новостройках снизилась на 3,3%
Уникальная ситуация сложилась на рынке российских новостроек. По стране объекты продолжают дорожать, однако в столице положение дел обратное. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».
Так, в Москве средняя стоимость квадратного метра снизилась на 3,3%. В Санкт-Петербурге — на 2%.
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По мнению исполнительного директора организации Юлии Бочарниковой, влияние оказало ограничение лимитов по льготным ипотекам с 12 до шести миллионов рублей. Падение спроса на первичном рынке вынуждает застройщиков делать специальные предложения, добавила эксперт.
Недвижимость
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