Общество 04 апреля 2024, 14:22 «Этажи»: средняя стоимость «квадрата» в московских новостройках снизилась на 3,3%

Читать 360tv в

Уникальная ситуация сложилась на рынке российских новостроек. По стране объекты продолжают дорожать, однако в столице положение дел обратное. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Так, в Москве средняя стоимость квадратного метра снизилась на 3,3%. В Санкт-Петербурге — на 2%.

Реклама

По мнению исполнительного директора организации Юлии Бочарниковой, влияние оказало ограничение лимитов по льготным ипотекам с 12 до шести миллионов рублей. Падение спроса на первичном рынке вынуждает застройщиков делать специальные предложения, добавила эксперт.