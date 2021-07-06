Этап гран-при «Формулы-1» в Австралии отменен из-за ковида

Гран-при должен был пройти в городе Мельбурн с 18 по 21 ноября на трассе «Альберт Парк». Однако гонку пришлось отменить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Информацию об этом разместил официальный сайт организаторов соревнований, написала «Газета.ru».

Ранее стало известно, что власти страны ввели обязательный 14-дневных карантин для всех прибывающих. Из-за такого требования организаторы соревнований столкнулись с рядом проблем и решили отменить гонки.

Напомним, Гран-при Австралии проходит на трассе в Мельбурне с 1996 года. До пандемии новый сезон «Формулы-1» открывался именно здесь.