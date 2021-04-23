Эталонных оленей выберут на Ямале

Образцовых оленей найдут российские ученые, которые приехали оценить ямальское поголовье животных. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Исследования сотрудников Ярославского института животноводства и кормопроизводства помогут совхозам проанализировать ДНК северных оленей. Результаты помогут сформировать племенное ядро из этих парнокопытных. После генетического отбора на свет будут рождаться отборные представители вида. Это необходимо для улучшения качества породы и, как следствие, продукции из оленины. Данную задачу поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ученые планируют получить окончательный результат не ранее 2025 года. В следующий раз исследователи доберутся до стойбищ в ноябре.

«Мы взяли выщепы ушные для изучения вот этих маркеров, сделали промеры животных, и сейчас будем работать. Будем изучать взаимосвязь между промерами и генетической составляющей, сделаем полный геномный анализ», — рассказал директор Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства Александр Коновалов.

Лучший молодняк потом будут поставлять в товарные хозяйства, в том числе за пределы региона. Эти юные олени должны будут отличаться от других своими продуктивными качествами, отметил заместитель начальника управления департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.