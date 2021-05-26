ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Такой проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне, сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы антимонопольной службы Виталия Королева.

Меру планируют вводить постепенно. В нескольких российских регионах планируется запустить пилоты уже с 1 июля 2022 года.

Эталонный подход предполагает, что тарифы определяют не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены, а по среднему уровню расходов компаний на рынке.

Как полагают в ФАС, такая мера позволит избежать роста платежей за тепло. Впрочем, как опасаются эксперты, есть риск, что регуляторы не учтут все расходы бизнеса и занизят тарифы.

Чтобы сэкономить на электроэнергии, стоит отказаться от ламп накаливания и заменить во всем доме устаревшие энергозатратные лампы на люминесцентные и светодиодные, которые позволят сэкономить от 70 до 90% расходов на освещение. Также сберечь деньги поможет многотарифный учет потребления электричества и использование энергоэффективной бытовой техники не ниже класса А. Это особенно актуальный совет, так как летом во многих домах заработают кондиционеры.