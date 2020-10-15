«Эта поломка легко устраняется». Космонавт — об утечке воздуха на МКС
Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что на российском модуле МКС вышла из строя система получения кислорода.
«Система „Электрон-ВМ“ периодически дает сбой. Эта поломка легко устраняется», — заверил Корниенко.
По его словам, систему получения кислорода возможно починить в течение дня. При этом на самой станции есть запас кислорода, который заготовлен как на раз на такой внештатный случай.