«Система „Электрон-ВМ“ периодически дает сбой. Эта поломка легко устраняется», — заверил Корниенко.

По его словам, систему получения кислорода возможно починить в течение дня. При этом на самой станции есть запас кислорода, который заготовлен как на раз на такой внештатный случай.