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    28 октября 2021, 00:26

    Эстрадная певица 1980-х Ольга Зарубина заявила, что прививка от COVID «охамляет»

    Певица Ольга Зарубина заявила о растущем хамстве привитых от коронавируса

    Александра Ломейко

    Звезда эстрады 1980-х Ольга Зарубина выступила против вакцинации от коронавируса. Известная в советское время артистка заявила, что после прививки в людях просыпается хамство.

    Переписку Зарбуиной в социальных сетях опубликовал Ura.Ru в своем Telegram-канале. Певица отметила, что сторонники вакцинации оскорбляют людей за нежелание прививаться.

    «Вообще, я заметила, что после прививок люди становятся злыми и хамовитыми. Это очень напрягает», — написала она.

    Зарубина считает, что каждый человек должен сам сделать выбор в вопросе, касающемся его здоровья.

    Артистка довольно часто становится участницей споров в Сети на тему вакцинации и выказывает поддержку антипрививочникам.

    Представители российского бизнеса выступили за введение обязательной вакцинации жителей РФ от коронавируса. Их идея не нашла поддержки у врачей и депутатов: время для подобных мер они назвали неподходящим.