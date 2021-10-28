Эстрадная певица 1980-х Ольга Зарубина заявила, что прививка от COVID «охамляет»

Звезда эстрады 1980-х Ольга Зарубина выступила против вакцинации от коронавируса. Известная в советское время артистка заявила, что после прививки в людях просыпается хамство.

Переписку Зарбуиной в социальных сетях опубликовал Ura.Ru в своем Telegram-канале. Певица отметила, что сторонники вакцинации оскорбляют людей за нежелание прививаться.

«Вообще, я заметила, что после прививок люди становятся злыми и хамовитыми. Это очень напрягает», — написала она.

Зарубина считает, что каждый человек должен сам сделать выбор в вопросе, касающемся его здоровья.

Артистка довольно часто становится участницей споров в Сети на тему вакцинации и выказывает поддержку антипрививочникам.

Представители российского бизнеса выступили за введение обязательной вакцинации жителей РФ от коронавируса. Их идея не нашла поддержки у врачей и депутатов: время для подобных мер они назвали неподходящим.