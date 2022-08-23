«Эстонцы, среди вас убийцы». Слуцкий призвал наказать виновных в гибели Дугиной

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к справедливому наказанию для виновных в гибели 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Политик выступил на церемонии прощания в телецентре «Останкино».

«Обращаюсь к эстонцам. Среди вас — убийцы, они должны понести справедливое наказание», — подчеркнул Слуцкий.

Позже в беседе с журналистами он назвал случившееся «чудовищной трагедией», которая должна стать сигналом к сплочению россиян.

«Это сигнал каждому из нас — быть вместе. Не разделительные линии проводить, а плечом к плечу стоять за будущее страны, президента и нашу победу. Другого быть не может», — заметил лидер ЛДПР.

Он выразил уверенность в том, что именем Дарьи в обозримом будущем назовут площадь в освобожденном от нацизма Киеве.

«Сегодня трагический день. Светлая память», — резюмировал политик.

Дистанционно запушенное взрывное устройство в машине Дарьи Дугиной сработало в Подмосковье вечером 20 августа. Федеральная служба безопасности заявила, что к преступлению причастны украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель заказного убийства — гражданка Украины Наталья Вовк. Как сообщили в ФСБ, после совершения преступления она скрылась с дочерью в Эстонии.