Эстонские парламентарии пригласили российских коллег в Таллин на встречу

По данным информагентства, встреча эстонских и российских законодателей может состояться уже в январе. Последняя встреча депутатов обеих стран прошла в Москве четыре года назад.

Председатель депутатской группы Рийгикогу (парламент Эстонии) по парламентским связям с Россией Ааду Муст обратил внимание на обеспокоенность его коллег возможными последствиями. Не исключено, что эта встреча может привести к скандалам в прибалтийской республике. Муст напомнил, что в свое время глава государства Керсти Кальюлайд подвергалась критике после своего визита в Москву.