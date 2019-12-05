Российский МИД раскритиковал Эстонию за закрытие русских школ

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что решение о прекращении работы школы оправдывают «лживым тезисом о необходимости интеграции русскоязычной молодежи». При этом решение принималось вопреки мнению учеников и их родителей.

В МИД РФ напомнили об объединении в городе Кохтла-Ярве двух русских и одной эстоноязычной гимназий в единую гимназию с обучением исключительно на эстонском языке. Это решение также вызвало бурное обсуждение и негативные отзывы.

С начала учебного 2020 года набора в русскоязычный первый класс не будет. При этом у школьников останется возможность частичного обучения на русском со второго по девятый класс, написал портал «Утро.ру».