Эстония освободит от налога выплаты российским ветеранам к юбилею Победы

Главный специалист отдела налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг уточнила, что эстонские пособия, которые выплачивают согласно закону, освобождаются от налогообложения.

«Данное пособие также будет освобождено от подоходного налога», — отметила она.

Ранее ветеранам, инвалидам ВОВ и их сопровождающим разрешили бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса «Аэроэкспресса».