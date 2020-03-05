Эстония освободит от налога выплаты российским ветеранам к юбилею Победы
Власти Эстонии решили избавить от налога выплаты российским ветеранам. Президент Владимир Путин поручил выдать им по 75 тысяч рублей к 75-й годовщине со Дня Победы. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Главный специалист отдела налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг уточнила, что эстонские пособия, которые выплачивают согласно закону, освобождаются от налогообложения.
«Данное пособие также будет освобождено от подоходного налога», — отметила она.
Ранее ветеранам, инвалидам ВОВ и их сопровождающим разрешили бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса «Аэроэкспресса».