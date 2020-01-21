Эстония обвинила Россию в неверной интерпретации истории Второй мировой войны

Зампред комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон пришел к выводу, что Россия «искажает» историю, возвращаясь к «сталинской интерпретации». По словам дипломата, Москва в контексте Второй мировой войны обвиняет прежде всего Варшаву и делает ее чуть ли не соучастником в развязывании войны. По его мнению, истинная цель российской стороны заключается в том, чтобы «оправдать» пакт Молотова — Риббентропа.

«У Польши появился серьезный союзник», — заметил политолог Артем Гаспарян.