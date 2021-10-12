Естественная убыль населения в России установила рекорд

Естественная убыль населения в России преодолела отметку в миллион человек за последние 12 месяцев. Независимый демограф Алексей Ракша спрогнозировал дальнейший рост смертности, сообщило агентство Ura.ru.

Демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша сообщил, что достижение отметки в миллион смертей за год является рекордом в истории России. По его мнению, во многом виновата пандемия.

«В этом очень сильно повинен коронавирус. Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам. К сожалению, непонятно, насколько коронавирус является временным фактором. Мы отброшены лет на 10 по продолжительности жизни из-за COVID-19», — рассказал демограф и добавил, что население страны продолжит сокращаться: рождаемость в России на уровне развитых стран, а смертность как у развивающихся.

Старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара Константин Казенин отметил, что высокая смертность присуща пожилым россиянам.

«Есть такой эффект, что в „пиковый“ период пандемия особенно безжалостно уносит тех, кто по состоянию здоровья, по возрасту и без нее имел впереди, скорее всего, не так много лет жизни. Это печальное явление называется „эффектом жатвы“», — рассказал специалист.

Руководитель екатеринбургского филиала Центра «Вектор» Александр Семенов заявил, что в России повысилась смертность среди ковид-диссидентов.