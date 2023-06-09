Общество 09 июня 2023, 17:18 Эстакаду на Ленинском проспекте в Калининграде отремонтируют к 2029 году

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Ремонтные работы на старой эстакаде на Ленинском проспекте в Калининграде планируют завершить к 2029 году. Об этом сообщило «Агентство бизнес новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Специалисты начнут разрабатывать проект уже в этом году, строительные работы на объекте запланированы на 2026 год.

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Отмечается, что постановление о финансировании проекта подписали власти Калининграда, на его реализацию выделят около девяти миллиардов рублей.