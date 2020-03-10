«Эстафету Победы» принял Сахалин

По данным издания, символ акции — это макет пограничного столба с георгиевской лентой. Его доставили в капсуле спецбортом из Петропавловска-Камчатского. В музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоялась торжественная церемония встречи.

«Выражаем уверенность, что символ Победы мы достойно пронесем по сахалинской земле», — обозначил генерал-лейтенант Сергей Кудряшов, занимающий пост начальника пограничного управления ФСБ по региону.