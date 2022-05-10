Эстафету по гребле на приз газеты «Вечерняя Москва» провели 9 мая в Крылатском

Традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва» прошла на Гребном канале в Крылатском 9 мая. Победителям вручили переходящий кубок «Серебряная ладья». Награду учредили 89 лет назад.

Соревнования открыли парадом команд юниоров. Среди них были учащиеся СШОР «Хлебниково», МССУОР № 2 и СШОР «Юность Москвы», написала «Вечерняя Москва»

Всех участников эстафеты приветствовали президент Федерации гребного спорта в Москве Александр Сазонов, президент московской РСОО «Федерация гребного спорта „Скиф“» Юрий Зеликович, главный судья соревнований, судья всероссийской и международной категории Платов Демин и заместитель директора медиа-центра «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева.

По традиции перед началом эстафеты на воду спустили венок в память о героях, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Состязания открыли команды любителей в спринте на 500 метров. После выступили студенческие команды МАИ и РУДН. Затем в борьбу за медали включились команды юниоров (до 19 лет). Первыми пришли к финишу ребята из команды СШОР «Юность Москвы». Их наградили сувенирами «Вечерней Москвы» — медалям с логотипом газеты.

Обладателями настоящей серебряной ладьи, изготовленной к первой эстафете, прошедшей в 1933 году, стала команда «Z Матросы». Они соревновались в эстафете на девять этапов по 500 метров, мужчины и женщины. На спортивную реликвию ежегодно наносится название команды победителя. Даже в годы Великой Отечественной войны состязания на приз «Вечерки» продолжали проходить в Москве, отметило издание.