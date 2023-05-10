Общество 10 мая 2023, 16:27 Эстафету по академической гребле на приз «Вечерней Москвы» провели в столице

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Во вторник, 9 мая, в Москве прошла эстафета по академической гребле на призы редакции «ВМ». Победителям вручили кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием 90 лет назад, передала «Вечерняя Москва».

За соревнованиями можно было наблюдать на Гребном канале в Крылатском районе столицы. Перед началом эстафеты на воду спустили венок в память о героях, которые сражались в Великой Отечественной войне. В этом году соревнования впервые проходили в необычном формате — на выбывание для студентов.

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«Мы всегда стараемся расширить формат данного соревнования. Так как ощущение причастности к великому и большому празднику через эстафету является главной мотивацией движения к победе», — сказал в своей речи президент Федерации гребного спорта в городе Москве Александр Сазонов.