Общество 15 января 2024, 18:16 Эстафета флага игр «Дети Приморья» стартовала во Владивостоке

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Эстафета флага первых зимних спортивных игр «Дети Приморья» стартовала 15 января во Владивостоке. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Маршрут следования в последний момент пришлось поменять, из-за метели на Сахалине символ турнира отправился в Хабаровск вместо Южно-Сахалинска.

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Отмечается, что спортивные игры «Дети Приморья» стартуют 19 февраля. Участие в турнире примут спортсмены из 12 регионов России и еще четырех стран.