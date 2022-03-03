«Есть вещи, которые выше всего остального» Студенты пришли в военкомат и попросили оправить их на Украину

В Москве 1 марта пятеро студентов пришли в сборный пункт военного комиссариата с просьбой отправить их воевать на Украину, чтобы помочь российской армии. С ними поговорил kp.ru.

Ребята познакомились в организации «Академисты Царьграда». Вместе они собирали гуманитарную помощь беженцам с Донбасса, а потом решили помочь российской армии.

«Нынешней элите сложно доверять. Почти вся эстрада, богема отвернулась от страны. Мы готовы поддержать страну в трудную минуту. Возник порыв отправиться на Украину. Потому что происходит то, чего многие ждали уже восемь лет. Конечно, страшно за себя. Но есть вещи, которые принципиально выше всего остального. Совершается справедливость», — признался 21-летний Дмитрий Скурихин.

Ребята признались, что сами понимают — на передовую их вряд ли отправят. Но они готовы помогать армии страны так, как могут: собирать гуманитарную помощь, помогать на информационном фронте или в госпиталях.

Однако в военкомате молодым людям отказали.

«Начальник сборного пункта сказал, что все укомплектовано. Военком ответил мягко, похвалил нас», — рассказал 19-летний Глеб Ганькин.

Руководитель московского отделения «Академистов Царьграда» Даниил Черемисин рассказал, что сам считает нужным поддерживать российских солдат во время спецоперации. По его словам, это было коллективным решением.