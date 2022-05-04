Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков оценил ситуацию с курсом валют. По его словам, существует такая вероятность, что в ближайшее время рубль может укрепиться по отношению к доллару. Об этом написал RT.

«Все это упирается в целый ряд факторов, в том числе и насколько будет устойчив процесс покупки углеводородов за рубли. Чем дольше эта тенденция будет продолжаться и чем больше будет покупаться за рубли, тем больше рубль будет укрепляться», — сообщил аналитик.

Он напомнил, что есть указ президента о том, что нельзя поставлять товары недружественным странам. Все это также может повлиять на ситуацию с рублем.

«Есть указ президента о том, что нельзя поставлять товары недружественным странам. В течение двух недель правительство должно определиться, и дальше ситуация может качнуться и в другую сторону», — заключил Юденков.