«Есть сын и жена»: соседка екатеринбургского стрелка раскрыла детали его жизни

Соседка екатеринбургского стрелка Надежда рассказала, что задержанный мужчина был «нормальным и приветливым». По ее словам, она не знает, что случилось с мужчиной и сама находится в шоковом состоянии.

«Он нормальный, приветливый сосед был. Что с ним случилось, я не знаю, я сама в шоке», — рассказала журналистам Надежда про своего соседа, который вечером 30 мая открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры.

Во время стрельбы мужчина что-то кричал, но Надежда отметила, что не поняла слов, потому что это был «пьяный разговор». Женщина увидела, что прохожие стали разбегаться в разные стороны и только потом она поняла, что ее сосед открыл стрельбу.

Надежда отметила, что у мужчины есть сын, который учится в школе, также есть супруга. Женщина отметила, что пара развелась в прошлом году, но через некоторое время девушка снова стала появляться в доме. По словам женщины о возможных ссорах накануне она ничего не знает, но отметила, что в прошлом году, когда у супругов шла речь о разводе, сосед сам рассказывал ей, что в состоянии алкогольного опьянения он «нехороший» и его «несет».

Женщина подтвердила, что открывший стрельбу по людям бывший полицейский. По ее словам, он работал в местном отделении полиции. Откуда у мужчины оружие женщина не знает, он не рассказывал ей о его наличии в квартире.

Житель Екатеринбурга стал стрелять по прохожим вечером 30 мая. По информации СМИ, мужчина был вооружен ружьем «Сайга». Стрелок ранил девочку, еще одним пострадавшим стал сотрудник Росгвардии.

Силовики задержали стрелявшего во время штурма его квартиры. Им пришлось выпиливать замок входной двери, а затем применить светошумовую гранату. Перед штурмом всех жильцов вывели из здания на улицу, а сам дом оцепили. Люди смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы следователей. Задержанного стрелка ждет допрос в следственном отделе. Полковник подразделения «Альфа» рассказал «360» про специфику таких спецопераций.