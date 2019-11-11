«Есть проблемы с памятью»: бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Наталья Стришняя, бывшая жена осужденного на 20 лет члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, пришла в себя. Она впала в кому незадолго до заседания суда, где должны были рассматривать ее дело по обвинению в вымогательстве. Об этом «360» рассказал адвокат Мурад Мусаев.

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«Она вышла из комы. Находится пока в реанимации, но дышит сама и адекватная, слава Богу. У нее есть проблемы с памятью, но она понимает, что происходит», — сказал Мусаев.

По его словам, медики заявляют о том, что Стришней теперь необходимо интенсивное лечение. Сколько она еще пробудет в больнице, пока не известно.

О том, что женщина впала в кому, сообщили 6 ноября. Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего подозревают в вымогательстве порядка 70 миллионов рублей. Рассмотрение дела перенесли на 14 ноября из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемой.

Позже стало известно, что в квартире женщины нашли предсмертную записку. Стришняя написала, что ни в чем не виновата и не может больше жить из-за давления на нее.

Вячеслав Цеповяз получил 20 лет заключения в ноябре 2013 года. Суд признал его виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды.

Наталью Стришнюю и ее брата задержали в июне 2019 года. По информации правоохранителей, они вымогали деньги в 2010 году, когда орудовала банда Цапка. Однако осенью женщину отпустили из СИЗО по состоянию здоровья, первое заседание суда прошло 1 ноября, а второе планировалось провести 6 ноября.