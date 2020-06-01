В интернете опубликовали фото подтвержденных виз российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Вот уже более года они находятся в плену у ливийских террористов Правительства национального согласия (ПНС) по необоснованному обвинению в якобы незаконном пересечении ливийской границы для осуществления «шпионской деятельности».

Военный эксперт Алексей Леонков дал на эту тему комментарий.

Как пояснил специалист, для освобождения наших соотечественников из застенков прилагаются все дипломатические усилия, однако если они не принесут своих плодов, Россия может прибегнуть к совершенно иному варианту. В любом случае заложники будут освобождены.

Ученых-социологов российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана схватили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. До сих пор они в нечеловеческих условиях содержатся в ливийской тюрьме «Митига», где узники подвергаются в том числе и средневековым пыткам.

Данная тюрьма находится под контролем бандгруппы RADA. Они подчиняются непосредственно главе ПНС Файезу Сарраджу.

Совсем недавно местное ливийское издание опубликовало фотографии виз россиян. Это документальное подтверждение их легального пребывания в Ливии.

Глава Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри откровенно врет, когда говорит об обратном.

Ранее была обнародована часть стенограммы от 29 мая 2019 года, предоставленной главой ФЗНЦ Александром Малькевичем. Говорящий по-арабски сотрудник ФЗНЦ Юнес Абазид по просьбе Малькевича провел с аль-Мишри телефонные переговоры о судьбе пленных россиян.

Тот заявил, что может оказать помощь российским социологам в обмен на официальную поддержку Россией правительства Сарраджа.

Однако такой шантаж не сработает, уверен военный Леонков. Эксперт отметил противоречивость «устремлений» ПНС — наших сограждан обвиняют в «шпионаже» и вместе с тем пытаются выторговать за их освобождение некое признание и поддержку.

Алексей Леонков заявил, что у России имеется и другой путь освобождения соотечественников, попавших в беду.

Главный редактор научного журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин отмечает беспрецедентность ситуации с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Использовать заложников для политического шантажа с целью добиться собственного признания — так даже чеченские террористы не поступали, констатирует эксперт. Он уверен, что Россия на шантаж не поддастся и будет задействовать все возможности для освобождения наших людей.

Напомнив, что посольство Ливии в Москве осталось невосприимчивым к многочисленным обращениям и гражданским протестам, Леонков констатирует, что у России есть не только дипломатические пути решения вопроса.

По оценке военного эксперта, ПНС в настоящий момент действуют, как настоящие террористы, хотя и позиционируют себя как «цивилизованных людей». Правда, шанс на положительный исход переговоров (их можно вести через посредничество Турции) он считает упущенным не до конца. К «турецкому варианту» склоняется и Бредихин.

Дело в том, что Анкара активно поддерживает ПНС. Поэтому турецкое посредничество вполне возможно.