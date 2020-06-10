«Есть хорошие и плохие люди»: темнокожий студент из Брянска высказался о жизни в России после ситуации с таксистом

В Брянске темнокожий студент не смог уехать на такси: водитель отказался его обслуживать. Несмотря на неприятную ситуацию, молодой человек в беседе с «360» признался, что она не станет критическим моментом его жизни в России.

Студент по имени Рой заказал машину через «Яндекс.Такси». Водитель на вызов приехал, но потом таксист так никуда и не повез своего клиента.

«Я открыл дверь [машины]. И он спросил, я ли его вызвал. <…> Заявил, что не повезет. Сказал — я ему не нравлюсь», — поделился молодой человек.

Свою позицию водитель сначала объяснил странной отсылкой к коронавирусу. При этом сам был без маски и перчаток. Потом заявил, что машина его и он решает, везти клиента или нет. Студент ему якобы не понравился.

«Я спросил: „Вы что, расист?“ — „Да“», — процитировал Рой свой диалог с таксистом.

Парню пришлось вызывать другое такси. Водитель так и не согласился с ним никуда ехать. Студент заметил, что сначала забеспокоился — вдруг следующая машина тоже не повезет его. Но такого не произошло.

«Есть хорошие и плохие люди», — сделал Рой вывод о ситуации. Он не считает, что случившееся сильно повлияет на его дальнейшую жизнь в России.

На хамство водителя в «Яндекс.Такси» студент пожаловался, но сначала, по словам молодого человека, получил только стандартные извинения.

«Сразу после происшествия мы связались с пользователем, выяснили подробности, принесли ему свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в „Яндекс.Такси“», — заявили «360» в пресс-службе сервиса.