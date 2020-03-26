Есть еще порох. Ветеран ВОВ впервые прыгнула с парашютом в 93 года

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы 98-летняя Мария Колтакова впервые прыгнула с парашютом в 93 года. За интерес к всевозможным видам спорта в Белгородской области ее называют «железной бабушкой».

Ветеран в беседе с порталом «Будущее России. Национальные проекты» поделилась, что в последние несколько лет она успела попробовать много экстремальных увлечений. Она покаталась на картинге, погружались с аквалангом, полетала на воздушном шаре и три раза прыгнула с парашютом.

По словам женщины, на прыжок с парашютом ее вдохновил старший брат. В юности он все свободное время проводил в аэроклубе.

«Мне было 14. Я говорю: „Женечка, милый, возьми меня попрыгать с парашютом“. А он отвечает: „Вот вырастешь большой и будешь прыгать“. Я все время мечтала об этом и в честь него совершила прыжок в 93 года», — вспоминает ветеран.

Помимо спорта она не забывает и о военно-патриотических занятиях со школьниками и студентами. Уже 60 лет Мария Денисовна рассказывает молодому поколению о подвигах и ключевых событиях Великой Отечественной войны и «заряжает их своим адреналином и энтузиазмом».

«Война научила меня любить жизнь и Родину. Кроме пожелания мира хочу дать всем ребятам такой совет: адреналин вместо лекарств, дышать полной грудью и любить жизнь, делать людям добро, и это добро передать своим детям», — добавила она.

Ранее 96-летний ветеран Великой Отечественной, несмотря на преклонный возраст, продолжает преподавать в автошколе. В истринской автошколе обучает самый опытный водитель.