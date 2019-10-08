Одинцовские коммунальщики решили применить новый способ борьбы со злостными неплательщиками. Работники сферы ЖКХ сначала уведомляют жильца о долге, а затем частично ограничивают водоотведение в его квартире. Такие меры применяют в Московской области уже не первый год.

Долг одной из жительниц Голицына перед управляющей компанией уже достиг 300 тысяч рублей. Она несколько лет не платит за воду, электричество, отопление, вывоз мусора. И таких неплательщиков в Голицыне — десятки. В общей сложности они задолжали уже более 20 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Решать проблему с должниками коммунальщики в Одинцове решили радикально — частично перекрывать водоотведение в квартиры злостных неплательщиков. Для этого они устанавливают заглушки в трубах через крыши домов.

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Работа почти ювелирная. Чтобы не промахнуться, весь процесс контролируют с помощью камеры. Заглушку медленно опускают и устанавливают на уровне квартиры должника.

«Дальнейшие действия какие будут — человеку поставили заглушку, он обращается к нам в юридический отдел, составляет соглашение, как он будет оплачивать, в какие сроки и какими суммами. Когда будет составлено соглашение или полностью погашен долг, тогда услуга водоотведения действует дальше», — отметил Дмитрий Афонин, заместитель управляющего директора ТУ МКД Голицыно АО «Одинцовская теплосеть».

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы снять заглушку, должникам придется оплатить помимо долга еще пять тысяч рублей. Подмосковные коммунальщики уже признали процедуру эффективной. В девяти из десяти случаев после угрозы блокировки канализации, должники гасят свои долги.