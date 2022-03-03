«Есть что прятать, раз они так засуетились». США могут нарушать конвенцию о биооружии на Украине

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин допустил, что США нарушают конвенцию по биологическому и токсинному оружию от 1972 года. Так он отреагировал на сообщения главы МИД РФ Сергея Лаврова о химических и биологических объектах Штатов на Украине.

«США так и не ратифицировали [конвенцию по биологическому и токсинному оружию] за 50 лет и просто перенесли все свои испытания на территорию третьих стран, и, видимо, у них есть что прятать, раз они так засуетились. Надо нашим быстрее действовать и ловить наших заклятых партнеров за руку», — сказал Никулин в эфире «360».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, что в Пентагоне сильно беспокоятся из-за ситуации с военными лабораториями США в Киеве и Одессе, боясь потерять контроль над этими объектами. «Думаю, что секреты не раскрою, но есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой химических и биологических объектов на Украине», — сказал глава МИД.

Лавров пояснил, что в этих лабораториях в Киеве и Одессе США занимались разработкой патогенов, написал ТАСС.