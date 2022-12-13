13 декабря 2022, 23:43
«Есть четыре России». Политолог выделил основные глубинные слои государства
Политолог Минченко выделил четыре основных глубинных слоя России
Существует четыре глубинных слоя России, заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он рассказал, как представители этих групп уживаются между собой.
«Есть четыре России», — рассказал политолог. Первой он назвал страну, ведущую боевые действия. Туда он отнес военных и всех, кто живет в приграничных районах. Эти люди ощущают на себе суровую реальность, отметил собеседник «360».
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По его словам, есть и Россия глубинная. Ее представители сталкиваются с некоторыми проблемами, но происходит это косвенно. Третья Россия — столичная. Ее представители находятся в «стадии отрицания» и будто не хотят принимать существующей реальности.
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«И четвертая Россия — Россия уехавшая. Это наши граждане (сколько их, мы точно не знаем), но, опять же, — с ними тоже надо как-то разговаривать», — подчеркнул Минченко.
Он добавил, что эти люди имели право задуматься о себе и о своих семьях, поэтому не стоит объявлять их «чужими» и все у них отбирать — хотя бы потому, что это не закреплено в Конституции страны.
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Россия
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