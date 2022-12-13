Эксклюзив 13 декабря 2022, 23:43 «Есть четыре России». Политолог выделил основные глубинные слои государства Политолог Минченко выделил четыре основных глубинных слоя России

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Существует четыре глубинных слоя России, заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он рассказал, как представители этих групп уживаются между собой.

«Есть четыре России», — рассказал политолог. Первой он назвал страну, ведущую боевые действия. Туда он отнес военных и всех, кто живет в приграничных районах. Эти люди ощущают на себе суровую реальность, отметил собеседник «360».

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По его словам, есть и Россия глубинная. Ее представители сталкиваются с некоторыми проблемами, но происходит это косвенно. Третья Россия — столичная. Ее представители находятся в «стадии отрицания» и будто не хотят принимать существующей реальности.

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«И четвертая Россия — Россия уехавшая. Это наши граждане (сколько их, мы точно не знаем), но, опять же, — с ними тоже надо как-то разговаривать», — подчеркнул Минченко.

Он добавил, что эти люди имели право задуматься о себе и о своих семьях, поэтому не стоит объявлять их «чужими» и все у них отбирать — хотя бы потому, что это не закреплено в Конституции страны.

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