«Есть четкие критерии»: в Кремле оценили запрет на ввоз овощей из Армении и Азербайджана

Решения о запрете на ввоз овощей и фруктов из-за рубежа принимает Россельхознадзор. Профильное ведомство не должно согласовывать свои действия с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, это все делается во взаимодействии с Кабинетом министров и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию некоторых овощей и фруктов из Азербайджана и Армении из-за вредителей и болезни: южноамериканской томатной моли, восточной плодожорки и вируса мозаики пепино.

Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков уверил, что из-за этого запрета дефицита не будет. В качестве примера он привел азербайджанские помидоры, которых и в обычное время зимой очень мало на российском рынке.