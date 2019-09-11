ЕСПЧ разрешил режиссеру Прянишникову показывать в России свои порнофильмы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал нарушением свободы выражения мнения отказ в выдаче лицензии в России на показ порнографических фильмов Сергея Прянишникова. Он называет себя первым порнографом России.

«Суд пришел к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения», — говорится в коммюнике ЕСПЧ, которое цитирует «Интерфакс».

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Уточняется, что Прянишников не требовал компенсаций за причинение морального или материального вреда.

Порнографу 62 года. Он является продюсером эротических и порнографических фильмов и обладает авторским правом на более чем 1,5 тысячи произведений этих жанров.

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В 2003 году Прянишников обратился к властям с ходатайствам о получении лицензии на воспроизведение фильмов, однако получил отказ. Ему отказали из-за того, что он участвовал в следственных мероприятиях о незаконном производстве, рекламе и распространении эротики и порнографии. Причем обвинение по этому делу ему никогда не предъявлялось, он участвовал только в допросах.

Продюсер обжаловал отказ в арбитражном суде Москвы, но ему снова отказали. Это решение было, кроме того, подтверждено в рамках процедуры апелляции.