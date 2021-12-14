ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой компенсацию

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук в 2017 году. В эту сумму ЕСПЧ включил стоимость медицинских услуг, расходы и потерю дохода.

Также в эту сумму входит 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Постановление было опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.

Суд рассмотрел жалобы еще двух жертв домашнего насилия. Им были назначены выплаты по 20 тысяч за моральный вред и еще по пять тысяч евро в качестве компенсации за судебные издержки.

Бывший муж Маргариты Грачевой в декабре 2017 года вывез ее в лес, пытал и требовал признаться в измене. Не добившись желаемого, он топором отрубил ей кисти рук, затем отвез в больницу и сдался полиции. Грачевой смогли спасти одну руку, вместо второй теперь у нее стоит бионический протез.

В августе этого года Грачева стала мамой в третий раз. В первом браке она родила двух детей. Во второй раз замуж вышла в сентябре 2020 года. Ее бывший супруг, который покалечил ее, в 2018 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.