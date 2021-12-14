ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой компенсацию
ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой компенсацию на 370,6 тысячи евро
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук в 2017 году. В эту сумму ЕСПЧ включил стоимость медицинских услуг, расходы и потерю дохода.
Также в эту сумму входит 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Постановление было опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.
Суд рассмотрел жалобы еще двух жертв домашнего насилия. Им были назначены выплаты по 20 тысяч за моральный вред и еще по пять тысяч евро в качестве компенсации за судебные издержки.
Бывший муж Маргариты Грачевой в декабре 2017 года вывез ее в лес, пытал и требовал признаться в измене. Не добившись желаемого, он топором отрубил ей кисти рук, затем отвез в больницу и сдался полиции. Грачевой смогли спасти одну руку, вместо второй теперь у нее стоит бионический протез.
В августе этого года Грачева стала мамой в третий раз. В первом браке она родила двух детей. Во второй раз замуж вышла в сентябре 2020 года. Ее бывший супруг, который покалечил ее, в 2018 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.