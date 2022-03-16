ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России

Рассмотрение дел против России в Европейскому суде по правам человека приостановили. Также инстанция не принимает новых заявлений от россиян. Об этом говорится в официальном пресс-релизе суда.

В тексте заявления говорится, что приостановка продлится до окончательной оценки судом правовых последствий выхода России из Совета Европы.

Комитет министров организации принял постановление, что Россия теряет статус члена Совета Европы 16 марта. Днем ранее глава российского МИД Сергей Лавров передал официальное уведомление генеральному секретарю Совета Европы о выходе из организации.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что после выхода страны из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после завершения всех процедур. Речь идет о денонсации устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека, а также ряда документов.

Клишас подчеркнул, что выход из Совета Европы на россиян никак не повлияет. Стандарты в законодательных документах страны выше, чем в организации.