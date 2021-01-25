ЕСПЧ посчитал долгое ношение наручников преступниками пыткой

Поводом решения стало дело «Шлыков и другие против России». Владислав Шлыков, Алексей Пулянин, Александр Керекеши, Антон Коростелев приговорены к пожизненному заключению. Они подали жалобы о том, что сотрудники ФСИН надевали на них наручники каждый раз при выходе из камеры.

Осужденные заявили, что они были в наручниках на прогулке, в душе, при обыске камер, на встречах с адвокатами и следователями. Мужчины утверждали, что основанием для заковывания в наручники было то, что эти люди совершили тяжкие преступления и имели и статус «опасных заключенных».

Пулянин и Коростелев обращались с жалобой в российские суды. Там им отвечали, что надевание наручников оправдано строгостью их приговоров и нахождением под наблюдением. При этом постоянное применение наручников ко всем осужденным на пожизненные сроки российским законам не предусмотрено. Такая мера может применяться к опасным преступников.

Шлыкова в 1999 году осудили за убийство, угрозы убийством, кражу, вооруженное ограбление. Его приговорили к пожизненному сроку. В том же году Верховный суд заменил смертную казнь на пожизненное для Керекеши за убийство, незаконное хранение оружия, грабеж. Пулянина и Коростелева обвиняли в поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году. Спустя четыре года их приговорили к пожизненному, но в 2014-м оправдали, а потом оправдательный приговор отменили. Однако они успели скрыться и находятся в розыске.