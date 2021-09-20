Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал иск россиянки по делу о домашнем насилии и «порномести». Ей назначили компенсацию, написал Рitеr.ТV.

Девушку годами избивал и преследовал бывший партнер. Он также публиковал в Сети ее интимные фото и писал мужчинам от ее имени, предлагая секс-услуги.

Девушка, вынужденная уехать из России ради своей безопасности, обратилась в ЕСПЧ. Европейский суд поддержал ее иск и назначил россиянке компенсацию в размере 7,5 тысячи евро (около 640 тысяч рублей).

«Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга. Важно, что Суд признает, что насилие, которое происходит в интернете, является формой насилия в отношении женщин, еще одним аспектом сложного феномена домашнего насилия, тесно связанным с оффлайн насилием в жизни. Также важно, что ЕСПЧ указал, что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн насилия как и в отношении оффлайн насилия, а именно: принять эффективный закон, предотвратить риск повторения насилия, и провести эффективное расследование случаев насилия», — говорится в решении суда.