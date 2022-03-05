ЕСПЧ не удовлетворил ни одной жалобы жителей Донбасса с 2015 года

Европейский суд по правам человека с 2015 года не удовлетворил ни одной из 5588 жалоб жителей Донбасса. Об этом РИА «Новости» рассказал член правления общественной организации «Справедливая защита», правозащитник Сергей Ефремов.

По его словам, жители ДНР и ЛНР подавали иски в суд в связи с обстрелами, ранениями и разрушениями. На протяжении семи лет ни единого решения по ним не было принято.

«Разбирательства идут у нас на протяжении всего этого времени», — сказал Ефремов.

Правозащитник отметил, что минимальный или максимальный срок для рассмотрения жалобы ЕСПЧ нигде не прописан. Он добавил, что по некоторым жалобам от суда начали поступать дополнительные вопросы. Косвенно это могло указывать на начало подготовки к конкретным разбирательствам по существу, указал Ефремов.

В феврале представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что жители Донбасса, потерпевшие от действий украинских властей, направили в Европейский суд по правам человека жалобы на общую сумму более 310 миллионов евро.