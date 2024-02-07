Эксклюзив 07 февраля 2024, 15:25 Если все в порядке, мужчина не уйдет даже к красивой. Валуев — о женской мудрости Депутат Валуев: мужчина не уйдет к другой от мудрой женщины Телеканал «360»

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Если у женщины есть мудрость, мужчина не уйдет от нее к другой. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Вторая молодость

Действия представителей сильного пола по отношению к женщинам определяются воспитанием, рассказал Валуев. По его словам, мужчина проходит в жизни два этапа.

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«И, к сожалению, в первом этапе, допустим, его близкий человек, супруга, женщина, с которой он живет, она состарится быстрее, чем мужчина. У мужчин — вторая молодость, вот это вот все», — добавил депутат.

Затем начинается этап достижения определенного положения, достатка. А в эпоху нынешнего инфантилизма второй этап начинается гораздо позже — мужчины «взрослеют» примерно к 40 годам, подчеркнул Валуев. При этом женщины с годами могут утратить прежнюю красоту, но это — не главное.

Гонка за красотой

В гонке за красотой многие представительницы прекрасного пола прибегают к пластическим операциям. Мужчины действительно сначала воспринимают женщин глазами, отметил парламентарий. Однако он считает, что главное в женщине — это мудрость.

По его словам, если эта составляющая присутствует, если мужчина действительно любит и уважает спутницу, он от нее не уйдет.

Если она (мудрость — прим. ред.) у женщины присутствует, мужчина от нее не уйдет. Не уйдет к красивой. Он, может, пообщается с красивой, но он не уйдет. Прямо точно говорю. Он не захочет новых историй. <…> Мы (мужчины — прим. ред.) примитивный народ. Вот все в порядке, ну что нового-то искать. Николай Валуев депутат

Он высказался по поводу того, что зачастую люди стремятся изменить что-то в своей внешности.

«Улучшить то, что создано богом, невозможно. Он уже все создал», — подчеркнул Валуев.

Сам депутат не хотел бы что-либо в себе менять. Он считает, что был бы другим человеком, если бы какая-то его часть тела стала другой.