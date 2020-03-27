«Если нет пневмонии, вас никто не лечит». Москвич избавился от коронавируса и рассказал о происходящем в Коммунарке

Пока в России число вылечившихся от COVID-19 исчисляется десятками. В Москве, к примеру, таких всего 18 человек. Один из пациентов больницы в Коммунарке поделился с «360» своим опытом.

Владимир (имя изменено) прилетел из Риги 12 марта. Спустя несколько дней появились первые симптомы, мужчину отправили в Коммунарку. Заболевание проходило в легкой форме, возможно, поэтому его особо не лечили.

«Если у вас нет пневмонии, вас никто не лечит. Слава богу, делают КТ, чтобы увидеть, что нет пневмонии», — поделился Владимир.

В целом, по его словам, больница в Коммунарке выглядит лучше, чем другие клиники, но боксы не отдельные. «Я сначала был один в палате, через какое-то время мне подселили еще пациентов. Непонятно, можно ли заразиться в таких условиях повторно», — рассказал мужчина.

Самая главная проблема, по мнению переболевшего, — система тестирования на выявление коронавируса.

«Нужно наладить систему тестирования. Когда будут тесты, которые будут готовы за день, будет меньше паники у заболевших. Сейчас вы ни от кого не сможете добиться, за какое число был тест положительный, потому что много организаций задействовано. Например, вы сдали тест, через неделю пришел положительный результат. Но вы могли и выздороветь уже за это время. Моя жена сдала пять-шесть анализов, и только один из них показал коронавирус. Какой именно и в какое время он был сдан — неизвестно».

Владимир посоветовал всем, кто здоров, посидеть дома и поберечь старшее поколение.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал готовиться к итальянскому сценарию эпидемии.