Жительница Ямала нашла мертвую мышь в детском фруктовом пюре. Производитель свою вину отрицает | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Ямала нашла мертвую мышь в детском фруктовом пюре. Производитель свою вину отрицает Mash: Жительница Ямала заявила, что нашла в детском питании мертвую мышь

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Женщина из города Муравлено (ЯНАО) поделилась историей о том, как нашла в готовом яблочном пюре для детей дохлую мышь. Об этом написал Telegram-канал Mash. Производители уже заявили, что контролируют этапы производства и что сторонний элемент не мог попасть в их продукт.

По словам жительницы Ямала, она собиралась дать ребенку яблочное пюре, но в процессе нашла что-то неестественно плотное в упаковке. Когда она разрезала тюбик, то увидела дохлого грызуна.

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На попавших в Сеть кадрах видно, что речь шла о детском пюре от «ФрутоНяни». По данным издания, женщина связалась с производителем, там ей сказали, что все продукты проходят термообработку.

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Пресс-служба АО «Прогресс», которое выпускает детское питание под брендом «ФрутоНяня», дала комментарий «360». Там рассказали, что предприятие компании, где выпускается детское питание, оснащено современным оборудованием, а используемые технологии отвечают международным стандартам, «что гарантирует высокое качество и безопасность продукции».

«Технологический процесс производства полностью закрыт, автоматизирован и оснащен многоступенчатой системой контроля на различных этапах, что исключает попадание посторонних элементов или нарушение стандартов безопасности при производстве», — добавили производители.

Уточняется, что контроль качества на всех этапах производства дает возможность полностью отслеживать процесс производства.

«На видео, представленном в вашем издании/канале, можно увидеть разрастание плесени внутри упаковки, которое могло произойти вследствие нарушения ее герметичности в результате повреждения на этапах транспортировки и/или реализации», — отметили в компании.

Пресс-служба АО «Прогресс» заявила, что не смогла связаться с мамой из ЯНАО для выяснений обстоятельств случившегося. Женщину попросили самой выйти на связь. Для этого она может воспользоваться телефоном, указанном на упаковке, или оставить свои контакты в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

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