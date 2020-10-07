«Если напишем заявление, нас просто убьют». Избитый каской московский подросток пожаловался на угрозы
15-летний Сергей рассказал «360», что в тот день с друзьями провожал подругу домой, она плохо себя почувствовала. По пути к ним пристал неизвестный мужчина и стал «докапываться». Подросток попросил его не начинать, ведь им нужно отвезти девушку. Но злоумышленнику такой разговор не понравился, и он ударил его товарища по лицу. Ребята уже отошли от места, когда этот мужчина вместе со своим знакомым догнал мальчиков.
«Моего друга взяли за шкирку и кинули на асфальт, ударили, и у него начался припадок», — вспоминает Сергей.
Сергей заступился за друга, за что получил удар в челюсть и потерял сознание.
«Я начал подниматься, один из избивающих это увидел и зарядил мне по голове. Я опять упал. Не помню, чем мне тогда ударили, но это было что-то тяжелое», — рассказал юноша.
Девятиклассник попытался в третий раз встать, но получил пинок. После этого друзья перетащили Сергея в ближайший подъезд и стали приводить в чувство.
Они сказали, что если мы напишем в полицию, то они нас убьют или изобьют опятьСергей.
Ребята боялись угроз и писать заявление не хотели. Хотя, помимо Сергея, были избиты еще три мальчика. Парень рассказал, что ему начали поступать сообщения с требованиями мирно разобраться в ситуации.
«Подростки гуляли на Чертановской улице. <…> Мой сын полез за него заступаться <…> Эти пьяницы свой пьяный гнев полностью обрушили на моего сына. Избивали касками, ногами по голове. Еще избили двух его товарищей <…> Сыну сделали трепанацию черепа, надо будет ставить пластину», — рассказала мама подростка Наталья.
Все лицо сломали, изуродовали парня, <…> просто убивали. Я хочу, чтобы они были наказанымама Сергея.
Выяснилось, что злоумышленники — местные жители, они часто там гуляют. О них многие знают, в том числе и полиция, говорит Наталья. По предварительным данным, среди них есть ранее осужденные, рассказала женщина. Но неясно, откуда у них были металлические каски.
Мама подростка отметила, что заявление в полицию написано, а в отделении говорят, что идет расследование.