«Если напишем заявление, нас просто убьют». Избитый каской московский подросток пожаловался на угрозы

Московскому девятикласснику сделали трепанацию черепа после того, как водитель автобуса избил его металлической каской. Мама подростка рассказала «360», что ее сын пытался защитить друга, за что был просто изуродован. Ребенок также поделился с «360» тем, что происходило.

15-летний Сергей рассказал «360», что в тот день с друзьями провожал подругу домой, она плохо себя почувствовала. По пути к ним пристал неизвестный мужчина и стал «докапываться». Подросток попросил его не начинать, ведь им нужно отвезти девушку. Но злоумышленнику такой разговор не понравился, и он ударил его товарища по лицу. Ребята уже отошли от места, когда этот мужчина вместе со своим знакомым догнал мальчиков.

«Моего друга взяли за шкирку и кинули на асфальт, ударили, и у него начался припадок», — вспоминает Сергей.

Сергей заступился за друга, за что получил удар в челюсть и потерял сознание.

«Я начал подниматься, один из избивающих это увидел и зарядил мне по голове. Я опять упал. Не помню, чем мне тогда ударили, но это было что-то тяжелое», — рассказал юноша.

Девятиклассник попытался в третий раз встать, но получил пинок. После этого друзья перетащили Сергея в ближайший подъезд и стали приводить в чувство.

Они сказали, что если мы напишем в полицию, то они нас убьют или изобьют опять Сергей.

Ребята боялись угроз и писать заявление не хотели. Хотя, помимо Сергея, были избиты еще три мальчика. Парень рассказал, что ему начали поступать сообщения с требованиями мирно разобраться в ситуации.

Источник фото: телеканал «360»

«Подростки гуляли на Чертановской улице. <…> Мой сын полез за него заступаться <…> Эти пьяницы свой пьяный гнев полностью обрушили на моего сына. Избивали касками, ногами по голове. Еще избили двух его товарищей <…> Сыну сделали трепанацию черепа, надо будет ставить пластину», — рассказала мама подростка Наталья.

Все лицо сломали, изуродовали парня, <…> просто убивали. Я хочу, чтобы они были наказаны мама Сергея.

Выяснилось, что злоумышленники — местные жители, они часто там гуляют. О них многие знают, в том числе и полиция, говорит Наталья. По предварительным данным, среди них есть ранее осужденные, рассказала женщина. Но неясно, откуда у них были металлические каски.

Мама подростка отметила, что заявление в полицию написано, а в отделении говорят, что идет расследование.