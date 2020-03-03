Екатерина Диденко высказалась по поводу негативных комментариев подписчиков из-за смерти гостей и мужа на ее дне рождении. Она призвала отписаться от нее, если пользователей не устраивает ее поведение.

Многие пользователи Instagram осудили блогера за то, что после трагедии девушка постоянно находится в социальной сети. Диденко публикует Stories, в которых рассказывает о произошедшем, а на днях посетила шоу «Пусть говорят».

«Умоляю, если я вас бешу — отпишитесь. … Вы судьи, чтобы меня обвинять? Дайте спокойно попрощаться с мужем», — написала она в инстаграме.

Также девушка решила записать всех онлайн на похороны к мужу. Она попросила указать имя посетителя и откуда он его знает.

Источник фото: instagram.com/didenko.katerina

Ранее блогерша выразила соболезнования близким и родственникам погибших. Она добавила, что не считает себя виноватой. Все что произошло, по ее мнению, ужасное стечение обстоятельств.

На праздновании дня рождения Екатерины Диденко в банном комплексе погибли три человека, включая ее мужа. Для эффектных фотографий супруги высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. После этого несколько человек прыгнули в воду. Из-за нарушения техники безопасности уже через несколько минут в бане было нечем дышать. Люди, которые находились в бассейне, потеряли сознание из-за не хватки воздуха и захлебнулись.