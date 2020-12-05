«Если я попрошу тебя, умрешь?» Экс-схиигумен Сергий благословил монахинь отдать жизнь за «пьяниц и блудниц»

«Если я попрошу тебя — ты умрешь? И ты не боишься умереть-то?» — спросил отец Сергий 20-летнюю монахиню.

Девушка утвердительно кивнула головой. «Если благословите, то умру», — заявила она.

Другие монахини тоже сказали, что с радостью умрут. Среди них была и пережившая, по словам отца Сергия, онкозаболевание семь лет назад. Их признания прозвучали во время последней проповеди экс-схиигумена.

Отец Сергий считает, что монахини его монастыря должны совершить подвиг преподобной Елены Дивеевской. Она приняла послушание от Серафима Саровского умереть вместо своего брата, который тяжело болел.

В качестве повода для смерти он предложил девушкам умереть за Богородицу, приезжающих в монастырь, за жизнь России, а также «за пьяниц и блудниц». В результате он благословил опрошенных на смерть и сказал, что умирать будут вместе. Екатеринбургская епархия пока никак не прокомментировала эту информацию.

19 октября патриарх Кирилл утвердил решение суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви. Экс-схиигумен так и не пришел на заседания церковного суда, все это время он высказывал свое мнение в соцсетях.