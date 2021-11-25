«Если бы он надел маску, то его бы сломали». Виталина Смирнова вступилась за тренера Ильина

Судебное заседание по двум административным протоколам в отношении заслуженного тренера России Александра Ильина прервалось. Фигуранта привлекли к ответственности за отказ надеть маску в аэропорту Пулково. На этот раз Ильин отказался надевать маску по требованию судьи.

Чемпионка мира по плаванию и ученица Ильина Виталина Смирнова в беседе с «360» не исключила, что в отношении тренера составят еще один протокол. Она пояснила, что ни судья, ни полицейские не объяснили, на каком основании они требовали от него надеть маску.

«Он просто просил предоставить ему закон или постановление губернатора, потому что не верил этим сотрудникам. Они не сделали этого в аэропорту и сейчас тоже не предоставили», — подчеркнула она.

Смирнова отметила, что представляющий интересы тренера адвокат пообещал не оставлять все и биться дальше.

«Если бы он сейчас надел маску, то они бы его сломали. То есть он просто отказался от своих слов и гражданской позиции. И дальше не было бы смысла продолжать судебное заседание», — подчеркнула спортсменка.

Сам Ильин заявил, что не может свободно дышать в маске. Требование использовать средства индивидуальной защиты он назвал беспределом.

Обязательный масочный режим ввели в Санкт-Петербурге 13 марта 2020 года. Постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подготовило правительство Северной столицы и подписал губернатор Александр Беглов. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрен административный штраф 4000 рублей за первое нарушение и 5000 рублей за все последующие.